Questa sera al San Nicola di Bari finisce 0-0 tra i padroni di casa e lo Spezia. La squadra pugliese, penultima in classifica, non riesce a conquistare i tre punti contro una formazione che si avvicina alla zona retrocessione. La situazione per il Bari si fa complicata, e ora la Serie C sembra sempre più vicina.

La serie C è ormai in vista per il Bari. La formazione pugliese penultima In classifica non ha superato in casa lo Spezia terzultimo (0-0) e le posizioni verso la salvezza si allontanano sempre più. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Bari-Spezia 0-0 Calcio serie B

Approfondimenti su Bari Spezia

Bari e Spezia si sfidano oggi nella ventiquattresima giornata di Serie B.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Bari-Spezia 0-3 (28.12.2014) Secondo Tempo - Serie B

Ultime notizie su Bari Spezia

Argomenti discussi: Bari-Spezia: le info utili - SSC Bari; All’internazionale Doveri Bari-Spezia di mercoledì sera; SSC Bari, giovanili: la Primavera cade in casa contro lo Spezia. L'Under 17 corsara sul campo della Juve Stabia; Primavera 2. Lo Spezia si riscatta a Bari, tre reti e ritorno alla vittoria per gli acquilotti.

Bari-Spezia 0-0: diverse occasioni, nessuna decisiva per la salvezzaPareggiano gli aquilotti al San Nicola e così rimangono inguaiati sul fondo della classifica ... msn.com

Bari-Spezia 0-0: tante occasioni, poca precisioneDiretta di Bari-Spezia di Mercoledì 11 febbraio 2026: al San Nicola un pari che non serve a nessuno. Radunovic decisivo, biancorossi più pericolosi nella ripresa ... calciomagazine.net

+++ IL BARI É VIVO MA NON VA OLTRE LO 0-0 CON LO SPEZIA. I BIANCOROSSI RESTANO PENULTIMI +++ - facebook.com facebook

#LNPB #SerieBKT // 24a gior. Bari-Spezia : 25 i biancorossi convocati x.com