Bari processo CasaPound | 12 condanne per riorganizzazione partito fascista

Il Tribunale di Bari ha condannato 12 militanti di CasaPound per aver cercato di riorganizzare il partito fascista. Le condanne arrivano dopo un procedimento che ha ricostruito le azioni del gruppo e le loro manifestazioni pubbliche. La sentenza segna un passo importante nella lotta contro il ritorno di ideologie fasciste.

Il Tribunale di Bari ha condannato 12 militanti baresi di CasaPound per riorganizzazione del disciolto partito fascista e manifestazione fascista. Per la prima volta in Italia una sentenza che riconosce la violazione degli articoli 1 e 5 della legge Scelba. "Il governo sciolga CasaPound" Il Tribunale di Bari ha condannato 12 militanti baresi di CasaPound per riorganizzazione del disciolto partito fascista e manifestazione fascista, reati previsti dalla legge Scelba. Per tutti è stata disposta anche la privazione dei diritti politici per cinque anni. Il processo prende le mosse da un episodio avvenuto il 21 settembre 2018 nel quartiere Libertà di Bari.

