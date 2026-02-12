Barbados PM Mia Mottley wins third election with a clean sweep

Mia Mottley torna a vincere le elezioni a Barbados. Con una maggioranza schiacciante, il suo partito Labour ha conquistato tutti e 30 i seggi dell’Assemblea nazionale. È il terzo mandato consecutivo per la prima ministra, che ha ottenuto un risultato senza precedenti nel paese. La vittoria è stata netta, senza rivali, e conferma la fiducia degli elettori nella sua leadership.

Feb 12 (Reuters) - Barbados Prime Minister Mia Mottley won her third election with her Labour Party sweeping all 30 seats of the nation's House of Assembly, state TV CBC.

