Questa notte a Napoli, dei ladri hanno fatto esplodere un bancomat nel tentativo di sottrarre i soldi. Mentre cercavano di scappare, hanno lasciato sulla strada dei chiodi per ostacolare la fuga. La polizia è intervenuta subito, ma i malviventi sono riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La scena ha lasciato i residenti sconvolti, mentre le forze dell’ordine cercano di ricostruire la dinamica dell’episodio.

"> La Banda della Marmotta Colpisce Ancora a Napoli. Giovanbattista Lanzilli – Giovedì 12 febbraio 2026, ore 08:21 – Napoli. L’operato della nota “banda della marmotta” ha fatto nuovamente notizia, questa volta nella città partenopea. I banditi hanno tentato di colpire un bancomat situato in via Domenico Minichino, dimostrando che il fenomeno rimane un problema serio per le istituzioni e la sicurezza pubblica. Questa mattina, poco prima delle 4, i malviventi hanno fatto esplodere lo sportello dell’ATM, ma fortunatamente non sono riusciti a prelevare i soldi custoditi all’interno. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Bancomat esploso: chiodi sulla strada per ostacolare la fuga dei ladri.

Approfondimenti su Bancomat Esploso

Questa notte a Barra, a Napoli, un tentativo di furto al bancomat si è concluso male.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Bancomat Esploso

Argomenti discussi: Bancomat esploso, barriera di auto e chiodi lanciati sull'asfalto: notte di follia a Napoli; Rapina in banca con spaccata dall'auto: banda in fuga a piedi; Notte di paura a Napoli, fanno esplodere il bancomat e lanciano chiodi sull’asfalto.

Barra, esplosione al bancomat: colpo fallito e chiodi in strada per la fugaAssalto nella notte a un bancomat a Barra, Napoli: sportello fatto esplodere ma denaro non asportato. Auto forzate e chiodi sull’asfalto ... 2anews.it

Notte di paura a Napoli, fanno esplodere il bancomat e lanciano chiodi sull’asfaltoQuesta notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Domenico Minichino 14 per l’esplosione di un ATM. Sconosciuti hanno fatto esplodere lo sportello senza riuscire a es ... internapoli.it

Bancomat esploso, barriera di auto e chiodi lanciati sull'asfalto: notte di follia a Napoli facebook