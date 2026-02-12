Bancomat esploso barriera di auto e chiodi lanciati sull' asfalto | notte di follia a Napoli

Questa notte a Napoli, poco dopo le 3 e 40, i carabinieri sono intervenuti in via Domenico Minichino. Un gruppo di sconosciuti ha fatto saltare in aria un bancomat, poi ha lanciato auto e chiodi sull’asfalto, creando un vero caos. La zona è finita sotto shock, con i residenti svegliati dal boato e dalla confusione. Le forze dell’ordine stanno indagando, ma ancora nessuna pista certa.

Erano poco dopo le 3 e 40 quando i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti in via Domenico Minichino 14 per l'esplosione di un bancomat.Ignoti hanno fatto saltare lo sportello Atm senza riuscire però a estrarre le cassette con il denaro. Non si registrano feriti.Per agevolare la fuga.

