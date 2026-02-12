Durante il Super Bowl 2026, Bad Bunny avrebbe dovuto indossare un altro brand, ma alla fine ha scelto Zara per il suo spettacolo di metà partita. La decisione ha suscitato diverse polemiche sui social, con molti che si sono chiesti perché abbia cambiato programma all’ultimo minuto.

La scelta di Bad Bunny di indossare un look Zara durante il suo Halftime Show all’ultimo Super Bowl non ha mancato di accendere svariate polemiche online. In molti hanno contestato la decisione di Benito Antonio Martínez Ocasio di portare sul palco del Levi's Stadium un marchio fast fashion, invece di usare la visibilità offerta da milioni di spettatori per promuovere un brand più piccolo. In realtà, le cose sarebbero potute andare esattamente così. Attraverso un post condiviso sul suo profilo Instagram, Faraz Zaidi ha raccontato la sfortunata storia dietro il look che il suo brand, Found, aveva realizzato per Bad Bunny. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Bad Bunny avrebbe dovuto indossare il look di un altro brand al Super Bowl 2026, poi qualcosa è cambiato

Approfondimenti su Bad Bunny Super Bowl

Donald Trump critica aspramente lo spettacolo di Bad Bunny durante l’intervallo del Super Bowl.

La tensione saliva già da giorni prima dell’evento, e alla fine Bad Bunny ha fatto il suo debutto sul palco del Super Bowl 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

BAD BUNNY OUT KID ROCK IN FOR SUPER BOWL 2026 HALFTIME PERFORMANCE

Ultime notizie su Bad Bunny Super Bowl

Argomenti discussi: Perché Trump avrebbe dovuto apprezzare lo show di Bad Bunny al Super Bowl; Bad Bunny avrebbe dovuto indossare il look di un altro brand al Super Bowl 2026, poi qualcosa è cambiato; Super Bowl 2026, i look delle star. FOTO; Chi è Bad Bunny: la vittoria ai Grammy, il discorso contro l'Ice, la sua Porto Rico e l'album in spagnolo.

Perché Trump avrebbe dovuto apprezzare lo show di Bad Bunny al Super BowlL’esibizione di Benito Antonio Martínez Ocasio scatena l’ira trumpiana. È stata un’occasione persa: se solo Trump avesse capito, magari avrebbe apprezzato ... ilfoglio.it

L'unica cosa più potente dell'odio, è l'amore: l'incredibile show di Bad Bunny al Super Bowl 2026L'Halftime Show del Super Bowl 2026 di Bad Bunny è dunque stato un'occasione più unica che rara per rivendicare la propria appartenenza a un'isola con un'identità culturale fortissima, la stessa che l ... cosmopolitan.com

L’esibizione di Bad Bunny è stata un inno alla lotta al colonialismo (anche culturale) e al suprematismo, ovvero a quella infame dottrina politica che caratterizza oggi i governi di USA e Israele. Leggete qui https://alessandrodibattista.substack.com/p/lamerica - facebook.com facebook

Andare a scuola a New York con Bad Bunny e il passaporto nello zaino (di C. Calabrò) x.com