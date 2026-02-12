Bacoli quattro giorni di festa per il Carnevale 2026

Quattro giorni di festa animeranno Bacoli, con sfilate, musica e tanti eventi per tutti i gusti. La città si prepara a vivere l’energia e i colori del Carnevale, coinvolgendo l’intera comunità in un grande spirito di festa.

Bacoli si prepara a vivere l’energia, i colori e la magia del Carnevale 2026 con un ricco programma di appuntamenti che coinvolgerà l’intero territorio cittadino. L’iniziativa, promossa dal Comune di Bacoli e inserita nel progetto della Città Metropolitana di Napoli – Calendario degli Eventi Metropolitani 2025-2026, animerà le strade e le piazze dal 14 al 17 febbraio 2026. Quattro giornate dedicate a famiglie, bambini e cittadini, all’insegna della tradizione, della creatività e della partecipazione collettiva. Maschere, colori e momenti di spettacolo attraverseranno i quartieri della città, trasformando Bacoli in un grande palcoscenico a cielo aperto.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Carnevale a Bacoli: quattro giorni di festa tra Cappella, Bacoli, Fusaro e BaiaBACOLI – La città si prepara a vivere l’energia, i colori e la magia del Carnevale 2026 con un ricco programma di appuntamenti che coinvolgerà l’intero territorio cittadino. L’iniziativa, promossa dal ... cronacaflegrea.it

Carnevale Napoletano: 4 giorni di festa con sfilate, mercatini e giochi per tutti!Il Carnevale di Bacoli, un evento attesissimo che si svolge nel cuore del Napoletano, prenderà il via il 14 febbraio 2026, coinvolgendo la comunità locale in una festa che si protrarrà fino al 17 febb ... napolipiu.com

Avremo 4 sfilate di Carnevale! È tutto pronto a Bacoli per il grande spettacolo. In quattro giorni diversi, dal sabato a martedì. E coinvolgeremo tutta la città. Si parte da Cappella, sabato pomeriggio. Poi la Villa Comunale, la domenica. E qui sarà davvero una fes - facebook.com facebook