Avviata la gara per la nuova caserma dei carabinieri

Il Comune di Cellole ha aperto ufficialmente i bandi di gara per costruire una nuova caserma dei carabinieri. La decisione mira a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e migliorare la sicurezza nella zona. La gara è stata avviata e i lavori sono pronti a partire, segnando un passo concreto per la legalità nel territorio.

Il sindaco: “Questo è un segnale chiaro e concreto del nostro impegno per rafforzare la presenza dello Stato e la tutela dei cittadini" Il Comune di Cellole presto avrà una nuova caserma dei carabinieri. E' stata, infatti, avviata la gara per la costruzione della nuova struttura, un progetto che rappresenta un importante traguardo per la sicurezza e la legalità del territorio. “Questo è un segnale chiaro e concreto del nostro impegno per rafforzare la presenza dello Stato e la tutela dei cittadini - dichiara il sindaco Guido Di Leone -. Siamo costantemente in campo, al fianco delle forze dell'ordine, per il rispetto delle leggi, della legalità e dei valori fondamentali della nostra comunità”.🔗 Leggi su Casertanews.it

