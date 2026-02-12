Avete ricevuto un messaggio per votare una ballerina? Ecco come funziona la nuova truffa

Una nuova truffa circola tra gli utenti dei social. Ricevono un messaggio che chiede di votare una ballerina di nome Francesca, presentandosi come un’amica o un conoscente. La richiesta sembra semplice, ma in realtà si tratta di una trappola: chi clicca rischia di finire in reti di phishing o di condividere dati sensibili. La Polizia Postale invita a fare attenzione e a non lasciarsi ingannare da questi messaggi che sfruttano emozioni e rapporti di fiducia.

In molti stanno ricevendo da contatti conosciuti la foto di una ballerina da votare con relativo link: è importante non cliccare e non inserire mai i propri dati. L'avviso della polizia di Stato “Ciao. Se ti va potresti dare un voto a Francesca? È la figlia di amici cari e per lei sarebbe davvero importante. Il premio è un corso di danza gratuito”. È più o meno questo, con qualche eventuale variazione, il contenuto del messaggio che sta girando in questi giorni sulle chat di whatsapp e che rappresenta la nuova truffa del genere phishing. Molti, infatti, hanno ricevuto un messaggio con un link e la foto di una bambina con il tutù di danza.🔗 Leggi su Milanotoday.it

I carabinieri di Napoli hanno muso l’attenzione su una nuova truffa che gira su Whatsapp.

Una nuova truffa si diffonde velocemente su WhatsApp con un messaggio apparentemente gentile.

