Autonomia di Venezia mozione unanime del consiglio comunale

Il consiglio comunale di Venezia ha approvato all’unanimità la mozione che chiede maggiori autonomie per la città, in risposta alle recenti proposte del governo che prevedono competenze simili a quelle di Roma Capitale. La decisione è arrivata durante la seduta del 12 febbraio, quando tutti i gruppi hanno concordato di chiedere al governo più autonomia per Venezia, anche per poter gestire meglio i fondi e le risorse dedicate alla città. La mozione, infatti, nasce dalla volontà di Venezia di ottenere maggiore libertà nelle decisioni amministrative, motivata anche dai problemi legati alla gestione del turismo e alla tutela del patrimonio, aspetti che richiedono una gestione

Maggioranza e opposizione unite chiedono a governo e parlamento una legge costituzionale sul modello di quella fatta dal consiglio dei ministri per Roma Capitale Insomma, modificando l'articolo 114 della Costituzione, Roma acquisirebbe i poteri tipici, nell'assetto istituzionale italiano, di una regione. Questo si chiede per Venezia. La mozione era stata presentata da Deborah Onisto (Forza Italia) in agosto, subito dopo quel consiglio dei ministri, ma è stata discussa e votata oggi. La discussione è stata breve, e in chiusura di consiglio, ma tutti i consiglieri, partendo da prospettive diverse, hanno riconosciuto che fosse opportuno chiedere a parlamento e governo prerogative come quelle date alla Capitale, data l'unicità della città.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Frosinone chiede la fermata dei treni veloci per Roma: ok unanime del Consiglio comunale Il Consiglio comunale di Frosinone ha approvato all’unanimità una mozione proposta dal consigliere Vincenzo Iacovissi, che invita il Sindaco a chiedere alla Regione Lazio la fermata dei treni veloci tra Roma e Cassino. Contenuti correlati Argomenti discussi: Autonomia di Venezia, mozione unanime del consiglio comunale; Szumski, nuova mozione: Bandiera del Veneto in tutte le sedi di Regione e Ulss; Autonomia differenziata, Stefani punta sulla 'filiera istituzionale': Dobbiamo fare squadra; L’Autonomia insabbiata al centro della discussione del Consiglio regionale del Veneto. Autonomia di Venezia, mozione unanime del consiglio comunaleMaggioranza e opposizione unite chiedono a governo e parlamento una legge costituzionale sul modello di quello fatta dal consiglio dei ministri per Roma Capitale ... veneziatoday.it Autonomia differenziata, Stefani punta sulla 'filiera istituzionale': «Dobbiamo fare squadra»VENEZIA - Alberto Stefani l'ha chiamata Autonomia orizzontale», perché i maggiori poteri a suo dire si possono ottenere «anche senza leggi quadro», magari con ... ilgazzettino.it Sergio Berlato. . “Ritengo che l’autonomia possa dare una risposta non esaustiva ma sicuramente efficace per sentire meno questa disparità che si vive, che si respira tra i comuni di confine del Veneto con quelli del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adi - facebook.com facebook Il lavoro come strumento di libertà, autonomia e rinascita: è questo il cuore di “Donne, lavoro, libertà”. L’incontro è promosso da @CnaVenezia e PMI Metropolitana Venezia, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio e il Centro Antiviolenza del C x.com