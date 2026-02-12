Auto in fiamme sul rione Carmine | intervengono i caschi rossi

Stamattina, in via Francesco La Francesca nel rione Carmine, un’auto ha preso fuoco mentre era in sosta. I Vigili del Fuoco sono arrivati subito e sono riusciti a spegnere le fiamme prima che si diffondessero. Nessuno si è fatto male, ma il veicolo è andato completamente distrutto. La zona è rimasta isolata per qualche minuto mentre i pompieri operavano.

Auto in sosta in fiamme in via Francesco La Francesca, stamattina: immediato, l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno domato il rogo, scongiurando il peggio. Nessun ferito, ma solo rallentamenti alla circolazione. Accertamenti in corso, intanto, per risalire alle cause dell'incendio.

