Auto di lusso ma redditi irrisori | la Polizia Locale smaschera 13 evasori con i controlli stradali

La Polizia Locale di Modena ha fermato 72 auto di lusso durante controlli mirati contro l’evasione fiscale. Tra queste, 13 proprietari risultano con redditi molto più bassi rispetto al valore delle vetture. La maggior parte degli automobilisti controllati non ha saputo giustificare la provenienza dei mezzi o i guadagni dichiarati. Gli agenti hanno quindi avviato verifiche più approfondite per capire come alcuni possano permettersi auto così costose senza un reddito compatibile.

Le verifiche a partire dall’estate scorsa hanno coinvolto 72 veicoli. Diversi proprietari segnalati all’Agenzia delle Entrate per irregolarità reddituali Sono 72 le auto di lusso passate al vaglio della Polizia locale di Modena nell’ambito delle verifiche contro l’evasione tributaria. A partire dall’estate 2025, gli agenti hanno dato corso a una serie di verifiche nell’ambito degli ordinari servizi di polizia stradale, rilevando qualche decina di veicoli di particolare valore, ritenuti meritevoli di approfondimento sotto il profilo fiscale. Nella maggior parte dei casi non sono emerse anomalie o incongruenze: i proprietari risultavano regolarmente conosciuti al fisco e non sono stati rilevati elementi tali da richiedere ulteriori accertamenti.🔗 Leggi su Modenatoday.it

