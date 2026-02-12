Aurora Ramazzotti ha fatto il suo debutto sul palco con il papà Eros durante la prima tappa del tour. La giovane cantante ha scelto di vestirsi in stile

Aurora Ramazzotti è stata l'ospite speciale della prima tappa del tour di papà Eros: cosa ha indossato per duettare a sorpresa con lui?.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Eros Ramazzotti

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno avuto l’opportunità di visitare una sede NASA durante un tour privato.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti condividono un legame speciale, testimoniato dal loro viaggio insieme con Aurora.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Aurora Ramazzotti duetta con papa Eros durante il concerto

Ultime notizie su Eros Ramazzotti

Argomenti discussi: Aurora Ramazzotti canta con papà Eros: per il debutto del tour sceglie il granny style; Che scuola ha fatto Eros Ramazzotti e che titolo di studio ha; Aurora sorprende Michelle Hunziker: la confessione in auto che spiazza la mamma; Eros Ramazzotti, via al tour mondiale da Mantova: Stare sul palco è fondamentale.

Aurora Ramazzotti canta con papà Eros: per il debutto del tour sceglie il granny styleAurora Ramazzotti è stata l'ospite speciale della prima tappa del tour di papà Eros: cosa ha indossato per duettare a sorpresa con lui? fanpage.it

Aurora Ramazzotti, con Cesare scatenate al concerto di papà ErosSe hai già un account su Oggi o su un sito RCS (Corriere, Gazzetta, IoDonna) puoi accedere con le tue credenziali oppure con i tuoi account social. oggi.it

La protagonista della nuova copertina digitale é Aurora Ramazzotti, intervistata da Irene Inzaghi. «Volevo creare una cosa tutta mia dove gli ospiti si potessero sentire a casa. Sono felicissima e non vedevo l’ora di farlo vedere al pubblico» parla così del suo n - facebook.com facebook