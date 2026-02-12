Audizione camera l’appello dell’ANGI sulla semplificazione per il digital omnibus

Questa mattina, alla commissione affari europei della Camera, l’ANGI, l’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, ha lanciato un appello. Il presidente Gabriele Ferrieri ha chiesto di semplificare le norme per il digital omnibus, un provvedimento importante per favorire l’innovazione digitale in Italia. Ferrieri ha sottolineato che le regole attuali rallentano le imprese e chiedono interventi rapidi. La discussione prosegue, ma l’obiettivo resta quello di rendere più snelli i processi per accelerare lo sviluppo tecnologico.

Roma, 12022026 – ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori – è intervenuta questa mattina con il presidente Gabriele Ferrieri alle ore 08.30, in audizione presso la XIV Commissione (Politiche dell'Unione Europea) della Camera dei Deputati, nell'ambito dell'esame delle proposte legislative europee sulla semplificazione del quadro normativo digitale, sull'intelligenza artificiale e sull'istituzione del Portafoglio Europeo delle Imprese (COM(2025) 836 final, COM(2025) 837 final, COM(2025) 838 final). Nel corso dell'audizione, ANGI ha ribadito la necessità che la semplificazione normativa europea sia accompagnata da una visione strategica orientata alla crescita, in grado di sostenere concretamente startup, PMI innovative e giovani imprenditori, rafforzando la competitività e la sovranità tecnologica europea.

