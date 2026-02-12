Il progetto ‘BenEssere in comunità’ torna anche quest’anno con tante attività gratuite in quattro comuni della Romagna. Dal 19 febbraio, le persone possono partecipare a incontri e corsi di attività fisica, anche pensati per chi ha la fibromialgia. L’obiettivo è promuovere la salute e far sentire più vicini tra loro chi ha bisogno di supporto. Le iniziative si svolgono a Cesena, Mercato Saraceno, San Piero in Bagno e Sarsina, tutte organizzate dall’Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica di Cesena nel quadro

Promuovere la salute significa costruire comunità più forti, inclusive e consapevoli. Con questo obiettivo il progetto ’BenEssere in comunità’ torna anche quest’anno, dal 19 febbraio, con un calendario annuale ricchissimo di attività gratuite promosse a Cesena, Mercato Saraceno, San Piero in Bagno e Sarsina, nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione e coordinate dall’Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica di Cesena. Il progetto - co-progettato dal Distretto sanitario di Cesena Valle Savio con le associazioni Limo Aps, Insieme per Crescere Aps-Asd e Amici di Casa Insieme Odv - ha come obiettivo la promozione della salute e del benessere psicofisico dei cittadini e delle cittadine di tutte le età, con particolare attenzione a persone con fragilità, patologie croniche e caregiver. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Attività fisica con la fibromialgia

Approfondimenti su BenEssere in comunità

L’attività fisica prescritta dal medico e seguita con dispositivi digitali può ridurre la pressione come due farmaci.

La longevità femminile porta con sé sfide legate alla salute cerebrale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Fibro Live - L'importanza dell'attività fisica nella Fibromialgia

Ultime notizie su BenEssere in comunità

Argomenti discussi: I migliori sport per chi soffre di dolori articolari dopo i 60 anni; Inaugurata a Varazze (Savona) la nuova area attrezzata all'aperto per l'attività fisica dei cittadini; Attività fisica leggera e sindrome cardio reno metabolica: il valore clinico dei piccoli movimenti quotidiani; Sport e attività fisica devono unire non dividere.

Attività fisica con la fibromialgiaPromuovere la salute significa costruire comunità più forti, inclusive e consapevoli. Con questo obiettivo il progetto ’BenEssere in comunità’ ... msn.com

I benefici dell’attività fisica: una panoramica completaI benefici dell'attività fisica evidenziano come il movimento rappresenti una componente imprescindibile della salute umana ... microbiologiaitalia.it

WonderFitPilates, organizza un pomeriggio di sana attività fisica con la coach . Avrai l’occasione per mantenerti in forma e dare il tuo contributo alle attività di ricerca e assistenza dell’Associazione Umbra per - facebook.com facebook