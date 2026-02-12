Attesa per i restauri dopo l’incidente

La fontana del Campari a Le Piastre resta ancora rovinata, mesi dopo l’incidente. La struttura è danneggiata e visibile con le sue ferite, a causa di un tamponamento avvenuto a fine luglio 2024 con un’auto proveniente da Campotizzoro. Ora si aspetta che arrivino i lavori di restauro.

Sono mesi che la storica "Fontana del Campari" a Le Piastre è danneggiata, ed esposta con le sue lesioni, dopo l’impatto violento con un’auto proveniente da Campotizzoro avvenuto a fine luglio 2024. Un monumento dal valore inestimabile: la più bella delle tre fontane Campari ancora esistenti in tutta Italia, restaurata appena tre anni fa, ora ridotta a simbolo di un’attesa che sembra non avere fine. Subito dopo l’incidente, l’assessore del Comune di Pistoia Alessandro Sabella, competente per le politiche della montagna aveva invitato alla cautela: "Quando saranno note le responsabilità, inoltreremo la richiesta danni all’assicurazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

