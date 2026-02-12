Attesa per i restauri dopo l’incidente
La fontana del Campari a Le Piastre resta ancora rovinata, mesi dopo l’incidente. La struttura è danneggiata e visibile con le sue ferite, a causa di un tamponamento avvenuto a fine luglio 2024 con un’auto proveniente da Campotizzoro. Ora si aspetta che arrivino i lavori di restauro.
Sono mesi che la storica "Fontana del Campari" a Le Piastre è danneggiata, ed esposta con le sue lesioni, dopo l’impatto violento con un’auto proveniente da Campotizzoro avvenuto a fine luglio 2024. Un monumento dal valore inestimabile: la più bella delle tre fontane Campari ancora esistenti in tutta Italia, restaurata appena tre anni fa, ora ridotta a simbolo di un’attesa che sembra non avere fine. Subito dopo l’incidente, l’assessore del Comune di Pistoia Alessandro Sabella, competente per le politiche della montagna aveva invitato alla cautela: "Quando saranno note le responsabilità, inoltreremo la richiesta danni all’assicurazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Fontana del Campari Le Piastre
Voltone Savini e fontana di piazza del Popolo, LpR: "Dopo una lunga battaglia, partono i restauri"
Napoli, riapre il padiglione monumentale del Cardarelli dopo i restauri: «Cure e assistenza, un cambio di paradigma»
L'Ospedale Cardarelli di Napoli riapre il suo padiglione monumentale dopo i lavori di restauro, segnando un passo importante nel potenziamento delle strutture sanitarie della regione.
Scammer almost got away with one of our Tow Trucks and lot update
Ultime notizie su Fontana del Campari Le Piastre
Argomenti discussi: Attesa per i restauri dopo l’incidente; Sono partiti i restauri della chiesa millenaria a Villa di Teolo; Maxi tagli sull'archeologia veneziana: a rischio scavi, restauri e ricerche; Volley femminile, la Bartoccini MC Restauri scivola verso la serie A2. Il rammarico del presidente: Abbiamo deluso tante persone.
Buongiorno e buon Mercoledì con il ricordo del vecchio Bar San Calisto, in attesa dei restauri doverosi..ricordiamolo così - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.