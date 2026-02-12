Attaccò Bonaccini sui social I giudici assolvono il poliziotto | È libero di fare commenti

Su Facebook, un poliziotto aveva criticato Stefano Bonaccini, ma la giustizia ha deciso diversamente. I giudici del Consiglio di Stato hanno annullato il provvedimento che voleva punirlo, definendolo illegittimo. Marinelli è ora libero di esprimersi sui social senza timore di sanzioni.

Ingiusto punire il poliziotto per i suoi commenti sui social contro Stefano Bonaccini. Per i giudici del Consiglio di Stato, quel provvedimento preso dalla Questura nel 2020 contro Massimiliano Marinelli "è illegittimo". La sentenza, depositata ieri, mette così fine a una vicenda che aveva fatto parecchio scalpore. Soprattutto dopo che, nel 2024, il Tar aveva confermato la regolarità del procedimento disciplinare nei confronti di Marinelli, sanzionato anche con la decurtazione di 5 giorni di stipendio. I fatti risalgono all’autunno del 2019. Siamo in piena campagna elettorale per le regionali e Marinelli, molto attivo sui social nei dibattiti sulla politica (e non solo), non le manda a dire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

