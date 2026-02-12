ATP Buenos Aires Fonseca | Io il prossimo Sinner o Alcaraz? Ognuno ha la propria storia

Joao Fonseca, giovane promessa del tennis brasiliano, ha lasciato il torneo di Buenos Aires subito dopo la sconfitta al primo turno contro Tabilo. Il brasiliano si dice convinto di poter diventare il prossimo grande del circuito, magari al livello di Sinner o Alcaraz, e non nasconde le pressioni che sente addosso. «Ognuno ha la sua storia», ripete spesso, ma ora si concentra sul futuro e su come migliorare per affrontare le sfide che lo aspettano.

Fonseca e il Futuro del Tennis Sudamericano: Tra Pressione, Cambiamenti e Nuove Sfide. Joao Fonseca, giovane promessa del tennis brasiliano, ha concluso inaspettatamente il suo percorso all’IEB+ Argentina Open di Buenos Aires il 12 febbraio 2026, sconfitto al primo turno da Alejandro Tabilo. L’eliminazione del campione uscente, attualmente numero 24 del mondo, solleva interrogativi sulla sua gestione della pressione e sul futuro del circuito sudamericano, ulteriormente messo in discussione dall’annuncio di un nuovo Master 1000 in Arabia Saudita a partire dal 2028. La Delusione di Buenos Aires e il Peso delle Aspettative.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nel torneo di Buenos Aires, il primo turno si è concluso e sono partiti gli ottavi di finale.

Questa mattina a Buenos Aires Andrea Pellegrino si ferma al primo turno del torneo ATP.

