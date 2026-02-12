Luciano Darderi inizia bene il suo cammino nel torneo di Buenos Aires. L’italiano ha dominato il suo avversario cileno Tomas Barrios Vera, vincendo in poco più di un’ora e ventidue minuti con un secco 6-1 6-3. Un esordio convincente che mette subito in chiaro le intenzioni del giovane tennista.

Si rivela poco più di una passeggiata l’esordio stagionale sulla terra battuta per Luciano Darderi. Negli ottavi di finale del torneo ATP di Buenos Aires il giocatore italiano travolge il cileno Tomas Barrios Vera 6-1 6-3 in un’ora e ventidue minuti. Nel prossimo turno Darderi sfiderà il vincente del confronto tra l’argentino Juan Manuel Cerundolo e lo spagnolo Pedro Martinez. L’italiano, dopo aver annullato palla break con l’ace, sigla ai vantaggi l’1-0 e, alla prima possibilità, firma il break del 2-0 con il contropiede di diritto. Il numero due del tabellone continua a spingere e con il diritto forza l’errore del 4-0 per il secondo break. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Buenos Aires 2026, esordio sul velluto per Darderi. L’azzurro travolge Barrios Vera

Approfondimenti su ATP Buenos Aires

Dopo un match intenso, Matteo Berrettini batte Coria in due set e si aggiudica il suo primo turno a Buenos Aires.

Questa settimana a Buenos Aires parte il torneo ATP Argentina Open, uno degli eventi più antichi e prestigiosi del circuito.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su ATP Buenos Aires

Argomenti discussi: Tabellone ATP Buenos Aires 2026: Darderi e Berrettini al via nello storico torneo della capitale argentina; Darderi n. 2 a Buenos Aires, c'è anche Berrettini (n.8); Cocciaretto e Berrettini: il programma su Sky; ATP Buenos Aires 2026, dopo Musetti rinuncia anche Sonego: Darderi e Berrettini al via.

ATP Buenos Aires 2026, esordio sul velluto per Darderi. L’azzurro travolge Barrios VeraSi rivela poco più di una passeggiata l'esordio stagionale sulla terra battuta per Luciano Darderi. Negli ottavi di finale del torneo ATP di Buenos Aires ... oasport.it

ATP 250 Buenos Aires 2026: Luciano Darderi domina Barrios Vera e vola ai quartiParte con il piede giusto la tournée sudamericana di Luciano Darderi. All’ATP 250 di Buenos Aires 2026 l’azzurro supera in poco 1 ora e 20 minuti Tomas Barrios Vera con il punteggio di 6-1 6-3, centra ... spaziotennis.com

FONSECA RISPONDE AL PARAGONE CON ALCARAZ E SINNER DOPO LA SCONFITTA DI BUENOS AIRES João Fonseca sta vivendo un inizio di 2026 complicato. Dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare Brisbane, il brasiliano ha perso entra x.com

Fine del sogno a Buenos Aires per Fonseca Il campione in carica saluta l’Argentina Open. In un match lottato fino all'ultimo respiro, Joao Fonseca non è riuscito a superare l'ostacolo Alejandro Tabilo. La sfida si è conclusa con il punteggio di 3-6, 6-3, - facebook.com facebook