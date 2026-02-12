La velocista Zaynab Dosso sfiora il record italiano sui 60 metri, vincendo in 7.02. Il suo tempo sorprende, perché si ferma a un centesimo dal primato. Nel frattempo, il bulgaro Bozhidar Saraboyukov supera gli 8.40 metri nel salto in lungo, mentre Baffour batte il suo personale. La giornata di atletica si anima con queste grandi prestazioni, e anche Steen viene regolato da Fabbri.

Non soltanto la grande prestazione di Zaynab Dosso (vittoria sui 60 metri in 7.02, a un centesimo dal record italiano) e il volo del bulgaro Bozhidar Saraboyukov (balzo da 8.45 metri e miglior prestazione mondiale stagionale nel salto in lungo soffiata a Mattia Furlani) al Meeting di Belgrado (Serbia), tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante). Giada Carmassi non è riuscita a scendere sotto gli otto secondi sui 60 ostacoli dopo essersi spinta a due centesimi dal record italiano pochi giorni fa: sesto posto con 8.07 nella finale vinta dalla danese Ida Beiter Bomme (7. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica, Dosso accarezza il record, Saraboyukov vola oltre 8.40, personale Baffour, Steen regolato da Fabbri

Approfondimenti su Dosso Record

Zaynab Dosso si è fatta notare a Belgrado con una corsa esplosiva nei 60 metri.

A Belgrado, durante il meeting di atletica indoor, Zaynab Dosso ha dato spettacolo sui 60 metri piani.

Ultime notizie su Dosso Record

