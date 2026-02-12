Atleti azzurri nel video Pd su No al referendum senza consenso | filmato rimosso

Due atleti italiani sono apparsi in un video diffuso dal Pd, in cui si invita a votare 'no' al referendum. Il video, però, è stato subito rimosso dopo le proteste, perché molti hanno trovato ingiusto usare le immagini degli sportivi senza il loro consenso. La polemica è esplosa sui social e tra gli sportivi, che hanno chiesto chiarimenti e scuse ufficiali.

"Io sono sgomento che vengano utilizzate le immagini di nostri atleti durante le competizioni ai Giochi olimpici per promuovere una scelta politica. Altro non voglio aggiungere, penso lo faranno gli atleti direttamente" "Utilizzare le immagini di due grandi campioni, che in questi giorni hanno portato l'Italia a un eccezionale medaglia olimpica per promuovere un messaggio di chiara valenza politica è davvero vergognoso. Oltre che irrispettoso nei confronti degli atleti, che sono stati coinvolti a loro insaputa", dice Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera. "E' davvero vergognoso -insiste all'Adnkronos Barelli- utilizzare l'immagine di due atleti italiani con l'obiettivo di pubblicizzare il 'no' a una consultazione popolare.

