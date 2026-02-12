Atalanta Scamacca è già tornato in gruppo | fiducia verso il rientro

Gianluca Scamacca si è unito oggi agli allenamenti di gruppo dell’Atalanta. L’attaccante, che aveva problemi fisici, ha ripreso a lavorare con i compagni e mostra segnali di miglioramento. La società spera di poterlo reinserire presto in campo, mentre resta in forse lo stop di Charles De Ketelaere, le cui condizioni sono ancora delicate.

Zingonia. Per una cattiva notizia, ovvero le condizioni precarie di Charles De Ketelaere e la seria possibilità che lo stop sia piuttosto lungo, per l’Atalanta ce n’è anche una buona: Gianluca Scamacca è già tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo. leggi anche. Il punto della situazione L’Atalanta torna al lavoro, verso la Lazio due rientri e due dubbi: ansia per De Ketelaere. Dopo i due giorni di riposo, al rientro al centro Bortolotti per la seduta d’allenamento di giovedì 12 febbraio in tarda mattinata, il numero 9 sembra essersi già messo alle spalle la contusione all’anca accusata domenica in allenamento.🔗 Leggi su Bergamonews.it

L'Atalanta torna alla vittoria superando il Cagliari 2-1 grazie alla doppietta di Scamacca.

Bergamo, 6 febbraio 2026 – L’Atalanta continua a sorprendere in campionato e in Coppa Italia, dove ha ottenuto cinque vittorie e due pareggi nelle ultime sette partite.

Gianluca Scamacca trascina l'Atalanta con una grande doppietta contro il Cagliari

