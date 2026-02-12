Assistenti di lingua straniera 2026 27 | avvisi USR per le richieste da parte delle scuole IN AGGIORNAMENTO

Il Ministero dell’Istruzione ha aperto ufficialmente le richieste per le scuole che vogliono avere assistenti di lingua straniera nel prossimo anno scolastico. Con l’avviso pubblicato il 30 gennaio, le istituzioni scolastiche possono presentare le loro richieste per inserire personale straniero nelle classi. La procedura è in corso e le scuole devono ancora completare le pratiche, mentre si aspetta di conoscere i dettagli sulle assegnazioni.

Con l'avviso n. 47 del 30 gennaio 2026 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha dato avvio alla procedura per l'assegnazione degli assistenti di lingua straniera alle scuole italiane per il prossimo anno scolastico. L'articolo Assistenti di lingua straniera 202627: avvisi USR per le richieste da parte delle scuole IN AGGIORNAMENTO.

