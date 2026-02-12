Assegno Unico Febbraio 2026 l’INPS ufficializza i nuovi importi | tabelle aggiornate e calendario pagamenti

L’INPS ha annunciato gli importi aggiornati dell’Assegno Unico per febbraio 2026. Da ora, milioni di famiglie italiane devono fare i conti con le nuove tabelle e il calendario dei pagamenti, che sarà più preciso e tempestivo. La circolare ufficiale dell’ente previdenziale definisce le cifre e le scadenze, con l’obiettivo di rendere più chiaro il distribuzione dei fondi. Le famiglie, in attesa di ricevere le somme, devono controllare le date e prepararsi al nuovo ciclo di pagamenti.

