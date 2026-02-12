Assegno Unico Febbraio 2026 l’INPS ufficializza i nuovi importi | tabelle aggiornate e calendario pagamenti
L’INPS ha annunciato gli importi aggiornati dell’Assegno Unico per febbraio 2026. Da ora, milioni di famiglie italiane devono fare i conti con le nuove tabelle e il calendario dei pagamenti, che sarà più preciso e tempestivo. La circolare ufficiale dell’ente previdenziale definisce le cifre e le scadenze, con l’obiettivo di rendere più chiaro il distribuzione dei fondi. Le famiglie, in attesa di ricevere le somme, devono controllare le date e prepararsi al nuovo ciclo di pagamenti.
ROMA – Si apre una fase di aggiornamenti per milioni di famiglie italiane. L’INPS ha infatti rilasciato ufficialmente la Circolare n. 7 del 2026, il documento tecnico che definisce l’assetto dell’ Assegno Unico e Universale (AU) per l’anno in corso. La novità principale risiede nell’applicazione della rivalutazione definitiva dell’1,4%, un indice che, seppur contenuto, va ad aggiornare sia gli importi base che le soglie ISEE e le relative maggiorazioni. Assegno Unico Febbraio 2026: nuovi importi: chi riceverà di più. L’adeguamento al costo della vita comporta un lieve ma generalizzato incremento delle somme erogate.🔗 Leggi su Pensionipertutti.it
