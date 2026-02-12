Assegno Unico Febbraio 2026 l’INPS ufficializza i nuovi importi | tabelle aggiornate e calendario pagamenti

L’INPS ha annunciato gli importi aggiornati dell’Assegno Unico di febbraio 2026, a causa delle variazioni nelle tabelle di pagamento. Questa decisione coinvolge milioni di famiglie che riceveranno le nuove somme a partire dal prossimo mese. La circolare fornisce dettagli sui criteri di calcolo e il calendario preciso delle erogazioni. Le famiglie attendono con attenzione le istruzioni ufficiali per pianificare le prossime spese.

ROMA – Si apre una fase di aggiornamenti per milioni di famiglie italiane. L’INPS ha infatti rilasciato ufficialmente la Circolare n. 7 del 2026, il documento tecnico che definisce l’assetto dell’ Assegno Unico e Universale (AU) per l’anno in corso. La novità principale risiede nell’applicazione della rivalutazione definitiva dell’1,4%, un indice che, seppur contenuto, va ad aggiornare sia gli importi base che le soglie ISEE e le relative maggiorazioni. Assegno Unico Febbraio 2026: nuovi importi: chi riceverà di più. L’adeguamento al costo della vita comporta un lieve ma generalizzato incremento delle somme erogate. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

Assegno unico 2026: calendario Inps dal 21 gennaio, scadenze Isee 28 febbraio e 30 giugno per evitare importi minimi e arretrati, rivalutazione all’1,4%. Le cifre aggiornateL’Inps ha annunciato il calendario dei pagamenti dell’assegno unico 2026, con inizio dal 21 gennaio.

Assegno Unico febbraio 2026 Nuovi Importi e Scadenze INPS

Assegno Unico febbraio 2026: date di pagamento e importi aggiornati secondo le soglie IseeTutte le informazioni su date di pagamento, importi aggiornati e aggiornamenti Isee per l’Assegno Unico di febbraio 2026. Con l’avvicinarsi del pagamento dell’ Assegno Unico per febbraio 2026, famigli ... notizie.it

Assegno unico 2026, ultimi giorni per aggiornare l’ISEE: dopo il 28 febbraio l’importo è minimoL’assegno unico 2026 prevede una scadenza fondamentale: entro il 28 febbraio 2026 è necessario aggiornare l’ISEE per continuare a ricevere l’importo ... ilsipontino.net

Assegno unico e Isee - le scadenze per le maggiorazioni ISEE entro il 28 febbraio: adeguati gli importi dalla mensilità di marzo senza ISEE 2026: da marzo scatta la quota minima pari a 58,3 euro ISEE tra marzo e il 30 giugno ricalcolo e pagam x.com