Su Amazon UK spunta una pagina dedicata a un artbook di Assassin’s Creed 4 Black Flag Remaster. L’indizio fa pensare che l’annuncio ufficiale potrebbe essere vicino. I fan della saga attendono da tempo notizie su un possibile ritorno del capitolo piratesco, e questa scoperta alimenta le speranze. Ubisoft non ha ancora confermato nulla, ma il dettaglio ha già acceso le discussioni tra gli appassionati.

Un nuovo indizio sull’esistenza di un ritorno di Assassin’s Creed 4: Black Flag è emerso online: su Amazon UK è apparsa la pagina di un artbook dedicato a una presunta versione “ Remaster ” del celebre capitolo piratesco della saga Ubisoft. Il listing, già prenotabile, indica una pubblicazione fissata al 24 marzo 2026 e riaccende le speculazioni su un annuncio ormai imminente. Dopo mesi di rumor, fughe di notizie e riferimenti indiretti, il quadro appare sempre più consistente, anche se manca ancora una conferma ufficiale da parte della casa francese. Insider Gaming segnala che la scheda del prodotto, individuata e rilanciata in rete, descrive un volume con copertina rigida pubblicato da Titan, editore che in passato ha già collaborato con Ubisoft per artbook legati a Assassin’s Creed III, Unity, Syndicate e Origins. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Assassin’s Creed 4 Black Flag Remaster, l’artbook spunta su Amazon: l’annuncio è sempre più vicino?

Approfondimenti su Assassins Creed Black Flag

Recenti registrazioni di dominio da parte di Ubisoft hanno alimentato le speculazioni su un possibile remake di Assassin’s Creed: Black Flag, intitolato Black Flag Resynced.

L’attesa per il remake di Assassin’s Creed 4: Black Flag si fa più concreta.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Assassins Creed Black Flag

Argomenti discussi: Assassin's Creed 4 Black Flag Remake sta arrivando? Per un insider, l'annuncio è vicino; L'annuncio di Assassin's Creed 4: Black Flag Remake pare sia vicino, forse anche l'uscita; Assassin’s Creed IV: Black Flag Remake, l’annuncio sarebbe vicino ma non imminente; L'annuncio di Assassin's Creed 4: Black Flag Remake sarebbe vicino e l'uscita non sarebbe lontana.

Assassin's Creed 4 Black Flag Remaster pare abbia già un art book su Amazon: manca solo l'annuncio?Un altro particolare indizio sull'esistenza di Assassin's Creed 4 Black Flag Remaster arriva da Amazon UK, dove è spuntato quello che pare essere un art book ufficiale del gioco non annunciato. multiplayer.it

Assassin's Creed 4 Black Flag Remake: il periodo di lancio svelato dall'artbook?Rumor insistenti sul remake di Assassin's Creed 4: un artbook su Amazon e altri rivenditori suggerisce il periodo di lancio. everyeye.it

L’annuncio di Assassin’s Creed 4: Black Flag Remake potrebbe essere molto più vicino del previsto, e l'uscita non sarebbe lontana. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook