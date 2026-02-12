‘Assassini’ | l’aggressione dei familiari a Sion e la confessione choc di Jessica Moretti sul locale senza evacuazioni

Una mattina di tensione a Sion, con i familiari delle vittime che urlano contro gli imputati: “Assassini, pagherete”. La scena si è svolta davanti alla procura, dove Jacques e Jessica Moretti sono arrivati per un nuovo interrogatorio. La polizia ha cercato di mantenere l’ordine, ma la rabbia e il dolore erano evidenti sui volti di chi ha perso i propri cari nella strage di Capodanno al discobar “Le Constellation” di Crans-Montana, in cui sono morte 41 persone. Intanto, Jessica Moretti ha fatto una

Sion, l'assalto dei familiari: "Assassini, pagherete". Scene di furia e dolore davanti alla procura di Sion, dove i coniugi Jacques e Jessica Moretti sono arrivati per un nuovo interrogatorio nell'ambito dell'inchiesta sulla strage del discobar " Le Constellation " di Crans-Montana, dove nella notte di Capodanno sono morte 41 persone. Al loro arrivo, alcuni familiari delle vittime si sono precipitati verso la coppia gridando: "Avete ucciso i nostri figli", "Siete dei mostri", "Pagherete caro". In un video pubblicato dal quotidiano svizzero Blick si sentono urla disperate: "Dov'è mio figlio?", "Le vite dei bambini non si comprano". Momenti di altissima tensione si sono consumati a Crans-Montana poco prima dell'interrogatorio di Jessica Moretti. Davanti all'edificio in cui si tiene l'audizione, i proprietari del Constellation - il locale teatro della strage di Capodanno - sono stati travolti dalla rabbia dei familiari delle vittime.

