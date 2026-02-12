Assalto paramilitare nel segno delle mafie a caccia di 6 milioni di euro | convalidati i due fermi

I due uomini, Giuseppe Iannelli e Giuseppe Russo, sono stati formalmente fermati dopo un assalto in stile mafioso a Lecce, che ha portato a un tentativo di sottrarre 6 milioni di euro. Durante l’udienza di convalida, sono rimasti in silenzio, senza cambiare strategia. La procura ha convalidato i fermi, mentre le indagini continuano a seguire ogni traccia dell’operazione.

LECCE - In silenzio nelle fasi successive al fermo, in silenzio durante l'udienza di convalida. Non è mutata la strategia del 38enne Giuseppe Iannelli e del 61enne Giuseppe Russo. I due foggiani sono comparsi nella mattinata di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, davanti alla gip del tribunale di Lecce Tea Verderosa. La giudice ha convalidato il loro fermo, disposto dal pm Alessandro Prontera. I due restano dunque nel carcere di Lecce. Intanto, prosegue la caccia dei carabinieri al resto del commando che tre giorni fa ha messo a ferro e fuoco - e non è un modo di dire - la statale 613, all'altezza di Tuturano.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Approfondimenti su Lecce Assalto

Un assalto di natura paramilitare si è verificato nel pomeriggio lungo la strada Foggia-Candela, quando un blindato portavalori è stato preso di mira.

Un assalto violento si è svolto questa mattina sulla strada tra Lecce e Brindisi.

Assalto paramilitare nel segno delle mafie a caccia di 6 milioni di euro: convalidati i due fermiNel decreto il pm contesta l'aggravante del 416 bis a Russo e Iannelli: l'ombra della criminalità foggiana e anche della Scu. Carabinieri sempre sulle tracce del resto del commando che ha tentato il c ... lecceprima.it

Assalto al portavalori. Esercitazioni da guerra, gerarchie e basisti, almeno dieci le batterie: «Azioni paramilitari»Addestramenti ed esercitazioni paramilitari svolte da chi magari ha indossato persino la divisa; strategie di attacco studiate a tavolino, esercizi per essere pronti anche fisicamente. Sono ... quotidianodipuglia.it

I due uomini arrestati per l’assalto paramilitare a un portavalori sulla Brindisi-Lecce si sono avvalsi della facoltà di non rispondere al gip - facebook.com facebook