Assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce | i due fermati in silenzio davanti al giudice Convalidato arresto
Questa mattina, Giuseppe Iannelli e Giuseppe Russo, i due uomini fermati dopo l’assalto al portavalori sulla strada tra Brindisi e Lecce, sono comparsi davanti al giudice. Entrambi hanno scelto di non rispondere alle domande e l’arresto è stato convalidato. La polizia li ha intercettati poco dopo il colpo, ancora in silenzio davanti alle accuse.
Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Giuseppe Iannelli, 39 anni, e Giuseppe Russo, 62 anni, i due foggiani fermati a seguito dell'assalto al portavalori da 6 milioni di euro, avvenuto lunedì mattina sulla superstrada 613, Brindisi-Lecce. La decisione del gip a seguito dell'interrogatorio è la convalida del fermo e l'arresto in carcere. L'interrogatorio L'interrogatorio si è tenuto questa mattina alle 9:30. I due indagati, assistiti dagli avvocati Andrea Castronovi e Matteo Ciciola, sono comparsi davanti alla Gip Tea Verderosa. Presente anche il pubblico ministero Alessandro Prontera, titolare dell'inchiesta. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
