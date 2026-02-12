Assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce | i due fermati in silenzio davanti al giudice Convalidato arresto

Questa mattina, Giuseppe Iannelli e Giuseppe Russo, i due uomini fermati dopo l’assalto al portavalori sulla strada tra Brindisi e Lecce, sono comparsi davanti al giudice. Entrambi hanno scelto di non rispondere alle domande e l’arresto è stato convalidato. La polizia li ha intercettati poco dopo il colpo, ancora in silenzio davanti alle accuse.

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Giuseppe Iannelli, 39 anni, e Giuseppe Russo, 62 anni, i due foggiani fermati a seguito dell'assalto al portavalori da 6 milioni di euro, avvenuto lunedì mattina sulla superstrada 613, Brindisi-Lecce. La decisione del gip a seguito dell'interrogatorio è la convalida del fermo e l'arresto in carcere. L'interrogatorio L'interrogatorio si è tenuto questa mattina alle 9:30. I due indagati, assistiti dagli avvocati Andrea Castronovi e Matteo Ciciola, sono comparsi davanti alla Gip Tea Verderosa. Presente anche il pubblico ministero Alessandro Prontera, titolare dell'inchiesta. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce: i due fermati in silenzio davanti al giudice. Convalidato arresto Approfondimenti su Brindisi Lecce Assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce: i due fermati restano in silenzio davanti al giudice Questa mattina a Lecce, i due uomini fermati dopo l’assalto al portavalori sulla strada tra Brindisi e Lecce si sono presentati davanti al giudice. Assalto da 6 milioni al portavalori sulla Brindisi-Lecce: l'interrogatorio dei due fermati. È caccia al resto del commando Questa mattina si è svolto il primo interrogatorio dei due uomini fermati dopo l’assalto al portavalori sulla statale 613 tra Brindisi e Lecce. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Brindisi Lecce Argomenti discussi: Assalto con sparatoria a portavalori nel Brindisino: due fermati; Assalto a un portavalori sulla Lecce-Brindisi, il video del conflitto a fuoco con i carabinieri; Assaltato portavalori sulla superstrada Lecce-Brindisi: i malviventi armati e l'esplosione del furgone; Assalto a portavalori sulla Lecce-Brindisi: I carabinieri sono vivi per miracolo. Due arrestati. Assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce: i due fermati restano in silenzio davanti al giudiceSi sono avvalsi della facoltà di non rispondere Giuseppe Iannelli, 39 anni, e Giuseppe Russo, 62 anni, i due foggiani fermati a seguito dell'assalto al portavalori da 6 milioni di ... quotidianodipuglia.it Assalto al portavalori nel Brindisino: cosa non tornaAssalto al portavalori Brindisi: analisi dei fatti, immagini diffuse sui social e interrogativi aperti sulla rapina avvenuta sulla SS 613. pugliapress.org Telesveva. . Assalto a portavalori sulla Brindisi-Lecce: i due arrestati non rispondono al giudice #lecce #cronaca #banditi #interrogatorio - facebook.com facebook Le immagini dell'assalto a un portavalori sulla Brindisi-Lecce. Conflitto a fuoco con i carabinieri. Salvini: "Scene da Far West". Bonelli (Avs): "Per Piantedosi è colpa dell'opposizione" x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.