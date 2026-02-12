Assalto al portavalori Esercitazioni da guerra gerarchie e basisti almeno dieci le batterie | Azioni paramilitari

Questa mattina si sono svolte esercitazioni molto intense che somigliano a operazioni militari. Gruppi di persone, alcune forse con divise, hanno simulato assalti a portavalori in diverse zone della città. Le forze dell’ordine parlano di almeno dieci gruppi coinvolti, con addestramenti che sembrano più da guerra che da semplice esercizio di sicurezza. Le attività sono state studiate nei dettagli, con strategie di attacco preparate a tavolino e prove fisiche per essere pronti a ogni evenienza.

Addestramenti ed esercitazioni paramilitari svolte da chi magari ha indossato persino la divisa; strategie di attacco studiate a tavolino, esercizi per essere pronti anche fisicamente. Sono almeno una decina le “batterie” specializzate negli assalti ai portavalori, ognuna composta da 10 o 15 persone. Cerignola, in provincia di Foggia, è la base di questi gruppi criminali, autonomi e indipendenti ma interscambiabili se necessario. Le bande Il Far west creato in strada dai loro attacchi, 14 nell'ultimo anno e mezzo, in realtà è disordine organizzato e generato ad arte: ogni minimo dettaglio, ogni scelta è stata prima elaborata e testata. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Questa mattina, un tentativo di assalto a un portavalori si è concluso con un colpo di scena.

Un ex paracadutista del battaglione San Marco è stato arrestato dopo un assalto fallito sulla SS 613 tra Brindisi e Lecce.

