Nella notte, due bancomat sono stati colpiti nel Napoletano, causando danni e disagi ai clienti delle filiali. A San Giuseppe Vesuviano, alcuni sconosciuti hanno tentato di portare via un ATM dall’ufficio di una banca in via XX Settembre, lasciando dietro di sé tracce di esplosivi. Nel centro di Napoli, invece, un altro sportello è stato fatto saltare in aria in via Domenico Minichino 14, lasciando un cratere nel pavimento.

NAPOLI, 12 Febbraio 2026 – Doppio episodio nella notte con assalti ai bancomat nel Napoletano. A San Giuseppe Vesuviano ignoti hanno tentato di asportare un Atm da un istituto di credito in via XX Settembre, mentre a Napoli un altro sportello è stato fatto esplodere in via Domenico Minichino 14. Nel primo caso i malviventi, a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta rubata, hanno danneggiato la vetrata della banca senza riuscire a portare via l’Atm. Sono poi fuggiti abbandonando il veicolo, sequestrato dai Carabinieri intervenuti con il Nucleo Investigativo di Torre Annunziata. Nel capoluogo, invece, lo sportello bancomat è stato fatto esplodere ma le cassette contenenti il denaro non sono state asportate. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Assalti bancomat nel Napoletano, doppio colpo nella notte

Leggi anche: Doppio colpo nella notte: assaltati due bancomat

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.