Asp a Caltagirone un focus sui nuovi assetti di case e ospedali di comunità

Il 14 febbraio a Caltagirone si svolge un incontro sull’evoluzione dei servizi sanitari locali. Dalle 8 del mattino, la Sala convegni dell’Istituto “Maria Ausiliatrice” ospita un focus sui nuovi assetti di case e ospedali di comunità. L’obiettivo è chiarire come cambiano le strutture e i servizi per i cittadini, con interventi di professionisti del settore. Un’occasione per capire meglio le novità che riguardano la sanità nel territorio.

Si terrà il prossimo 14 febbraio, a partire dalle ore 8.00, presso la Sala convegni dell'Istituto "Maria Ausiliatrice" (via Porto Salvo n. 10), l'evento formativo dal titolo "DM 772022. Assetti organizzativi delle istituende Case di Comunità e Ospedali di Comunità". L'iniziativa rappresenta la seconda tappa di un percorso promosso dalla Direzione Strategica dell'Asp di Catania, pensato, in ciascun Distretto sanitario, come spazio di confronto sul nuovo modello di assistenza delineato dal DM 77, finalizzato ad approfondire i nuovi assetti organizzativi previsti dal decreto, con particolare attenzione al rafforzamento dell'integrazione tra ospedale e territorio, elemento cardine della riforma.

