Asl Napoli 2 Nord screening oncologici gratuiti il 14 febbraio | ecco dove e quando

Il 14 febbraio l’Asl Napoli 2 Nord organizza screening oncologici gratuiti. Le visite si svolgeranno in diverse sedi della zona, per invitare le persone a prendersi cura di sé in un giorno speciale come San Valentino. È un modo per ricordare che amare se stessi significa anche fare prevenzione.

A San Valentino i cittadini potranno accedere gratuitamente ai servizi di prevenzione messi a disposizione dall’azienda sanitaria Amarsi di più, soprattutto a San Valentino. Un messaggio che quest’anno passa anche – e soprattutto – dalla tutela della propria salute. In occasione del 14 febbraio, l’Asl Napoli 2 Nord promuove una giornata di prevenzione gratuita coinvolgendo dieci distretti del territorio, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini agli screening e rafforzare la cultura della diagnosi precoce. Un’iniziativa che unisce il simbolo della festa degli innamorati a un invito concreto: volersi bene significa anche dedicare tempo ai controlli, intercettare eventuali patologie nelle fasi iniziali e ridurre i rischi grazie a interventi tempestivi.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Asl Napoli 2 Nord

Il 14 febbraio, l’ASL Napoli 2 Nord organizza una giornata dedicata alla prevenzione oncologica.

L’ASL Benevento presenta un primo bilancio positivo sugli screening oncologici nella provincia, evidenziando una crescente partecipazione della popolazione e segnali di miglioramento nella prevenzione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Asl Napoli 2 Nord

Argomenti discussi: Crollo di Casoria, l'Asl Napoli 2 Nord attiva il supporto psicologico per le famiglie sgomberate; Crollo di Casoria, l'Asl Napoli 2 Nord attiva il supporto psicologico per le famiglie sgomberate; San Valentino all’insegna della prevenzione: screening oncologici gratuiti con l’ASL Napoli 2 Nord; Atti vandalici nella sede del Ser.D dell'Asl Napoli 2 a Pozzuoli.

Asl Napoli 2 Nord, screening oncologici gratuiti il 14 febbraio: ecco dove e quandoA San Valentino i cittadini potranno accedere gratuitamente ai servizi di prevenzione messi a disposizione dall’azienda sanitaria ... napolitoday.it

San Valentino, prevenzione gratuita dell’Asl Napoli 2 NordAmarsi di più, soprattutto a San Valentino. Prevenzione gratuita dell’Asl Napoli 2 Nord nella giornata di sabato 14 febbraio in 10 distretti. Il direttore ... napolivillage.com

ASL Napoli 1 Centro Nota stampa del 12.02.26 Storia di Alessandro salvo grazie ad un grande lavoro svolto da equipe multidisciplinare presso l'Ospedale del Mare. Quella che vi raccontiamo è la storia di Alessandro (nome di fantasia a tutela della privacy) di - facebook.com facebook