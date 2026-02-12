La situazione si fa sempre più tesa. Le transfemministe di “Non una di meno” si sono unite ai gruppi di Askatasuna in una protesta che sta suscitando molte polemiche. La protesta si è trasformata in un caos, con accuse pesanti e scontri sul terreno. La gente chiede chiarezza e responsabilità, mentre le tensioni continuano a salire.

È un delirio in piena regola quello delle transfemministe di “Non una di meno” spalleggiate dai picchiatori dell’Askatasuna. Ieri, nell’Aula Break gentilmente concessa dall’Università di Torino nell’aprile del 2023 al Cua (il Collettivo universitario autonomo costola del centro sociale), le quote rosa dell’antagonismo hanno lanciato la mobilitazione in vista dell’8 marzo (le piazzate andranno in scena il 9 perché la ricorrenza cade di domenica ed è molto meglio scioperare il lunedì.). «Blocchiamo il ddl Bongiorno che istituzionalizza la violenza sessuale», è il grido di battaglia. Un testo che si fonda sul “dissenso” a un rapporto e non sul “consenso”, formula quest’ultima che avrebbe aperto un ginepraio di ipotesi molto pericolose. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Askatasuna oltre il delirio: "Il governo istituzionalizza lo stupro"

Dopo più di due giorni di silenzio, Ilaria Salis rompe il silenzio e critica duramente il governo.

Ilaria Salis si schiera ancora con i manifestanti di Askatasuna.

Askatasuna, un nuovo appuntamento il 28 marzo: L'opposizione al governo si sta costruendo in maniera trasversale e popolareCostruire un percorso, molto più strutturato, dal basso. La questione è chiara, centrale e urgente: costruire un'opposizione al governo Meloni sulla scorta della pluralità delle cause in gioco, le ... torinotoday.it

Askatasuna, il delirio della Salis dopo Torino: Governo oppressivo e ipocritaL’europarlamentare di Avs, pur condannando il pestaggio con il martello, ha messo sullo stesso piano gli interventi di ordine pubblico con la violenza antagonista ... msn.com

OPINIONI | Il caso dello scatto ritoccato diffuso dopo gli scontri al corteo per Askatasuna apre un problema che va oltre l’episodio: nell’era dell’intelligenza artificiale, un errore può minare la fiducia pubblica e rafforzare la sfiducia - facebook.com facebook

Guido #Crosetto: “Sono stato per una breve vista al Comando Provinciale dei Carabinieri a Torino dove ho incontrato alcuni Carabinieri che si sono trovati coinvolti nella guerriglia urbana scatenata ieri dai militanti vicini ad Askatasuna. Oltre 1000 persone. Or x.com