Ascolti tv ieri sera mercoledì 11 febbraio 2026 da One Life a Una nuova vita da Chi l' ha visto alle Olimpiadi | i dati Auditel

12 feb 2026

I dati Auditel di ieri sera, mercoledì 11 febbraio 2026, mostrano come le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina abbiano attirato un vasto pubblico su Rai 2, grazie alle dirette delle gare e ai collegamenti in tempo reale. Nel frattempo, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata della fiction con Anna Valle, attirando un buon numero di telespettatori. La serata televisiva si è svolta tra eventi sportivi, fiction e programmi di approfondimento, offrendo diversi spunti di interesse.

Gli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 11 febbraio 2026, vedono lo scontro tra programmi adatti a tutti i gusti, dai film allo sport, dalle fiction all'approfondimento. Rai1 ha puntato su un film biografico intenso con un grande protagonista internazionale, Rai2 ha continuato a proporre la diretta delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, mentre su Rai3 è andato in onda un nuovo appuntamento con Chi l'ha visto?, uno dei programmi di cronaca più seguiti. Su Canale5 è tornata la fiction Una nuova vita con Anna Valle, Italia1 ha portato in diretta una sfida di Coppa Italia e Rete4 propone dibattito politico e attualità. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

