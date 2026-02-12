Ascolti tv i dati dell’11 febbraio 2026

I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano ancora una volta il successo delle Olimpiadi trasmesse su Rai1. La serata si è conclusa con ottimi numeri, confermando l’interesse del pubblico per le competizioni sportive in diretta. La trasmissione di ieri ha conquistato una buona fetta di spettatori, dimostrando che le Olimpiadi continuano a essere protagoniste in prima serata.

Bene le Olimpiadi. Nella serata di ieri, mercoledì 11 febbraio 2026, su Rai1 One Life porta a casa 1.802.000 spettatori pari al 10.2% di share. Poi, su Canale5 Una Nuova Vita ottiene3.044.000 spettatori con uno share del 19.7%. In onda su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con il Pattinaggio Artistico registra 2.670.000 spettatori pari al 13.4%. Su Italia1 Coppa Italia – Bologna-Lazio porta a casa ben 1.761.000 spettatori con l’8.7%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.359.000 spettatori (8.2%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 548.000 spettatori (4.1%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica raggiunge 876. 🔗 Leggi su 361magazine.com

I dati Auditel della prima serata di ieri mostrano ancora una volta quale programma ha conquistato più pubblico, con numeri che si avvicinano alle performance di sempre.

Ecco i dati di ascolto tv di ieri, 11 gennaio 2026.

