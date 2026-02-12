Ascolti TV 12 Febbraio 2026 | i dati Auditel della prima serata

Da atomheartmagazine.com 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I dati Auditel della prima serata di ieri mostrano come le trasmissioni più seguite abbiano confermato le preferenze del pubblico. I numeri ufficiali arrivano questa mattina, con alcuni programmi che hanno ottenuto risultati sorprendenti, mentre altri hanno registrato una leggera flessione. La serata si è aperta con grandi ascolti per le fiction e i talk show, che continuano a catturare l’attenzione degli spettatori italiani.

Ascolti TV 12 Febbraio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri giovedì 12 Febbraio 2026. In breve. Vincitore prima serata: Programma ( Canale ) — spettatori spettatori ( share% ). Podio: 2° 3°. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Indice. In breve. Ascolti TV prima serata ieri Giovedì 12 Febbraio 2026. Dati Auditel Ascolti TV del 12 Febbraio 2026. Archivio Ascolti TV. Ascolti TV prima serata ieri Giovedì 12 Febbraio 2026. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

ascolti tv 12 febbraio 2026 i dati auditel della prima serata

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 12 Febbraio 2026: i dati Auditel della prima serata

Approfondimenti su Ascolti TV 12 Febbraio 2026

Ascolti TV 1 Febbraio 2026: i dati Auditel della prima serata

I dati Auditel della prima serata di domenica 1 febbraio mostrano ancora una volta come i programmi più seguiti siano stati i talk show e le fiction di prima serata.

Ascolti TV 2 Febbraio 2026: i dati Auditel della prima serata

Questa mattina vengono pubblicati i dati ufficiali degli ascolti della prima serata di ieri, lunedì 2 febbraio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Ascolti TV 12 Febbraio 2026

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri (5 febbraio): dominio Raoul Bova, a Striscia non basta Samira Lui, Belén parte col botto; Ascolti tv martedì 3 febbraio, continua la sfida tra Affari tuoi e La ruota della fortuna; Ascolti tv ieri venerdì 6 febbraio chi ha vinto tra la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi e Io sono Farah; Ascolti tv del 9 febbraio, Paolo Bonolis sfida Cuori. Gerry Scotti torna sul podio.

ascolti tv 12 febbraioAscolti tv ieri 12 febbraio 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 11 febbraio 2026: share tv e dati Auditel. Vince Una Nuova Vita con il 19.7% contro il Pattinaggio (13.4%) Ascolti tv ieri 10 febbraio 2026: share tv e dati Auditel. Vince Colpa dei ... mam-e.it

ascolti tv 12 febbraioAscolti tv ieri 11 febbraio 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 11 febbraio 2026: share tv e dati Auditel.T???t=?u0013?,~??????u000b>?4=??jz$u000b>?EM?%M?eMu0018?I,?H??$? ????u001e U??%??4??D?u001ei?u000f??4=u00155=Ud???jku001e?OR?Yu0013?Tu0012?L?GB??mam-e.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.