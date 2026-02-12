Ascolti tv 11 febbraio | chi ha vinto tra Una nuova vita e One life Gerry Scotti sfida Stefano De Martino

Questa sera si sono sfidati su diverse reti i programmi più seguiti. Su Rai1, il film One life ha attirato molti spettatori, mentre su Canale5 è andata in onda la fiction Una nuova vita. La battaglia degli ascolti si è giocata tra queste due produzioni, con i numeri ancora da confermare. Su Rai3, invece, è andato in onda Chi l'ha visto, che continua a mantenere il suo pubblico fedele.

Chi ha vinto tra il film di Rai1 One life e la fiction di Canale5 Una nuova vita. Su Rai3, Chi l'ha visto. Su Italia1, la partita di Coppa Italia Bologna - Lazio. Su Rai2, le gare delle Olimpiadi Invernali. In access prime time la sfida tra Affari tuoi di Stefano De Martino e La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Tutti i dati Auditel di ieri mercoledì 11 febbraio.

