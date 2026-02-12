La sfida tra Rai e Mediaset si fa sempre più accesa. I dati di ascolto dell’11 febbraio mostrano Novella2000.it con “Una Nuova Vita” che sale al 19,7%. Anche “One” conquista una fetta di pubblico, confermando come le due grandi emittenti continuino a giocarsi la palma del prime time. La serata si conferma un duello tra titoli e ascolti, con i telespettatori che scelgono cosa seguire.

Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it Una Nuova Vita sale al 19,7%, One. Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it Mercoledì 11 febbraio 2026 vede il sorpasso netto di Canale5: Una Nuova Vita decolla fino al 19,7% di share, imponendosi come programma più visto della serata e confermando la crescita del nuovo titolo con Anna Valle. Su Rai1 il film biografico One Life si ferma a 1.802.000 spettatori con il 10,2%, risultato sotto le attese per la prima rete, che lascia così campo libero alla fiction Mediaset. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Ascolti tv 11 febbraio 2026, sfida tra Rai e Mediaset

