Ascolti tv 11 febbraio 2026 | One Life 10.2% Una nuova vita 19.7% Affari Tuoi 22.3% La Ruota della Fortuna 22.6% | Dati Auditel

Mercoledì 11 febbraio 2026, le due principali reti italiane si sfidano con le loro soap. Su Rai1, “One Life” ha ottenuto il 10,2% di share, mentre su Canale 5, “Una nuova vita” sale al 19,7%. La concorrenza tra le due soap si fa più accesa, con la fiction di Canale 5 che supera di gran lunga il pubblico di Rai1. Intanto, altri programmi come “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna” continuano a fare il pieno di spettatori

Ascolti tv mercoledì 11 febbraio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ One Life ” contro “ Una nuova vita “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 11 febbraio 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: “One Life” vs “Una nuova vita”. Auditel del 11 febbraio 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “One Life” contro “Una nuova vita”. Chi ha vinto? Rai 1: One Life, il film del 2023 con protagonista Anthony Hopkins che racconta la vita l’operatore umanitario britannico Nicholas Winton ha interessato 1. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Mercoledì sera si sono sfidate ancora una volta Rai1 e Canale 5.

