Ascolta e sostieni i tuoi figli anche se scelgono di fare i magistrati

I genitori devono ascoltare i figli, anche quando scelgono di fare i magistrati. È importante parlare con loro, capire cosa vogliono e rispettare le loro decisioni. Dà loro l’autonomia di decidere e supportali in ogni passo.

Ascolta sempre i desideri dei tuoi figli, incoraggiali, dai loro l'autonomia necessaria per prendere una decisione. L'autonomia è libertà. Se i tuoi figli intendessero fare i magistrati, spiega loro con delicatezza come fin troppi dei loro predecessori ci abbiano fatti ammattire. Ma va benissimo lo stesso, ascolta in ogni caso i desideri dei tuoi figli. Tengono davvero a quel mestiere? Lo scelgano. Chiedi loro solo un ultimo favore: si facciano pure la propria vigna ma sforzandosi, in cambio, di non menarcela troppo col tormentone penoso sull'autonomia.

