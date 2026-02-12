La città di Artena si trova di nuovo nel caos per le continue interruzioni di corrente. Dopo la diffida del sindaco, E-Distribuzione ha risposto, ma i problemi persistono. La comunità si chiede quando finiranno i disservizi e se ci sarà una soluzione definitiva.

Botta e risposta tra l'Amministrazione Comunale di Artena e E-Distribuzione sulla questione dei continui disservizi elettrici che stanno flagellando il territorio. Dopo l'azione formale intrapresa dal Sindaco, è arrivata in queste ore la replica ufficiale del gestore della rete. Tutto è partito lo scorso 2 febbraio 2026, quando il Sindaco Silvia Carocci ha inviato una dura diffida (prot. 2928) indirizzata ai responsabili dell'UT Roma Sud di E-Distribuzione. Nel documento, il primo cittadino denunciava una "situazione di crescente criticità" che perdurava da settimane, caratterizzata da frequenti e ripetute micro-interruzioni della fornitura, spesso avvenute senza alcun preavviso.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Approfondimenti su Artena E Distribuzione

Il Comune di Chieri ha emesso un ultimatum a Enel Sole, dopo ripetuti guasti ai lampioni rimasti irrisolti.

Il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, ha inviato una diffida al lido militare, accusandolo di non aver versato le tasse per circa tre anni, con un debito complessivo superiore a 80.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Artena E Distribuzione

Argomenti discussi: Artena, micro-interruzioni di corrente: dopo la diffida del Sindaco arriva la risposta di E-Distribuzione; Artena diffida E-Distribuzione per micro-interruzioni elettriche e chiede interventi immediati; Comune di Artena, E-Distribuzione risponde alla diffida sui disservizi elettrici.

ARTENA......di tutto per tutti - facebook.com facebook