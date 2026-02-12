ArteGenova il ' 900 incontra il contemporaneo nella ventesima edizione della mostra mercato | da Warhol a Schifano da De Pisis a Christo da Cattelan ai liguri Campanella e Scanavino

ArteGenova torna a Genova con la sua ventesima edizione. La fiera d’arte moderna e contemporanea apre i battenti venerdì 13 febbraio al Padiglione Blu di Piazzale Kennedy e resterà aperta fino a domenica 15. Tra le opere in mostra ci sono pezzi di Warhol, Schifano, De Pisis, Cattelan e molti altri protagonisti del ’900 e dell’arte contemporanea. La manifestazione riunisce i nomi più importanti di questa scena, portando in città una grande vetrina di arte e collezionismo.

Andy Warhol, Christo, Giorgio De Chirico, Mario Schifano, Lucio Fontana, Alighiero Boetti, Filippo de Pisis, Salvo (Salvatore Mangione), Paul Jenkins, Eugenio Carmi, Conrad Marca-Relli, Giuseppe Uncini, Paolo Canevari, Bertrozzi & Casoni, Luigi Ontani, Maurizio Cattelan, Paola Campanella: sono alcuni dei protagonisti dell’arte italiana del Novecento e contemporanea le cui opere saranno presenti ad ArteGenova, la mostra mercato d’arte moderna e contemporanea che torna con la sua 20esima edizione nel quartiere fieristico genovese, al Padiglione Blu di Piazzale Kennedy, da venerdì 13 a domenica 15 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - ArteGenova, il '900 incontra il contemporaneo nella ventesima edizione della mostra mercato: da Warhol a Schifano, da De Pisis a Christo, da Cattelan ai liguri Campanella e Scanavino Approfondimenti su ArteGenova Esposizione Edizione numero 20 per ArteGenova, la grande mostra-mercato di arte moderna e contemporanea ArteGenova taglia il traguardo delle venti edizioni. Chagall, 54 mila visitatori alla mostra: "Volano per l’intera offerta culturale. E da marzo l’omaggio a Warhol" Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su ArteGenova Esposizione ArteGenova, il '900 incontra il contemporaneo nella ventesima edizione della mostra mercato: da Warhol a Schifano, da De Pisis a Christo, da Cattelan ai liguri Campanella e ...Spazio ai linguaggi della scultura, della fotografia, fino all’arte digitale, accanto alla pittura, sempre più apprezzata dal mercato italiano con alcuni nomi presenti a Genova – De Chirico, Fontana e ... ilgiornale.it SATURA Palazzo Stella rinnova la propria partecipazione alla 20^ edizione di ArteGenova, confermando il proprio impegno nella promozione e valorizzazione dell’arte contemporanea. La presenza in fiera rappresenta un’importante occasione di confronto e - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.