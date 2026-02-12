Arrone riapre la chiesa San Valentino di Casteldilago | Momento di profonda emozione e di rinascita per tutta la comunità

La chiesa di San Valentino a Casteldilago di Arrone riapre le sue porte. Dopo il terremoto del 2016, la comunità festeggia con entusiasmo questa rinascita. La chiesa, chiusa per diverse stagioni, torna a essere un punto di riferimento per i fedeli e per tutto il paese. La cerimonia ha visto la partecipazione di molti, che hanno vissuto questa giornata come un segno di speranza e di rinascita.

Alla messa della riapertura preciderà l'arcivescovo di Spoleto-Norcia monsignore Renato Boccardo. La storia della chiesa e dei lavori Grande festa a Casteldilago di Arrone per la riapertura al culto, dopo i danni del terremoto del 2016, della chiesa di San Valentino. La riaperturà avverà sabato 14 febbraio prossimo alle ore 17.00, con l'arcivescovo di Spoleto-Norcia monsignore Renato Boccardo che presiederà la Messa, nel giorno della festa liturgica del martire Valentino a cui è dedicata, e con lui concelebreranno i presbiteri della Pievania di S. Bernardino.

