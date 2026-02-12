Arriva la stretta sui migranti

Il governo ha annunciato una nuova stretta sui migranti. Le espulsioni diventeranno più facili e veloci, mentre i ricongiungimenti familiari saranno più complicati. In caso di emergenza, si potrà applicare un blocco navale fino a sei mesi. La misura mira a controllare meglio gli arrivi e i rimpatri, suscitando subito reazioni e polemiche.

Espulsioni più facili e veloci, ricongiungimenti familiari più difficili. E c’è il blocco navale fino a sei mesi in situazione di emergenza. «Chi è a bordo di imbarcazioni sottoposte all’interdizione può essere condotto anche in Paesi terzi»: si rilancia il progetto Albania. Un anno di reclusione, con la condizionale, per l’allora direttrice del Cpr di Torino per conto di Gepsa (la società di gestione) Annalisa Spataro, condannata per omicidio colposo per la morte di Moussa Balde, il giovane della Guinea che il 23 maggio 2021 si tolse la vita in isolamento in quella che è stata descritta come una «cella pollaio» dell’ospedaletto. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Arriva la stretta sui migranti Approfondimenti su Governo Migranti Stretta sui rimpatri e hub in Paesi terzi, l?accordo Ue sdogana il piano Albania: i punti e la svolta sui migranti L'Unione Europea adotta una posizione più rigorosa sulla gestione dei migranti, approvando un accordo che prevede rimpatri più efficaci e l'istituzione di hub in Paesi terzi. Cosa cambia per i centri migranti in Albania dopo la stretta Ue sui rimpatri Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. RASSEGNA STAMPA OGGI 9 DICEMBRE 2025: ZELENSKY IN EUROPA, MIGRANTI E TENSIONI ECONOMICHE Ultime notizie su Governo Migranti Argomenti discussi: MIGRANTI: NEI CPR PROSEGUE LA SPIRALE DI AUTOLESIONISMO MENTRE ARRIVA LA STRETTA REPRESSIVA; Tragedia di Crans-Montana, a Cagliari arriva la stretta sui locali: Più controlli, regole e responsabilità; Ddl migranti, arriva il blocco navale: stop alle Ong se c’è allerta terrorismo. Stretta su espulsioni, rimpatri e utilizzo dei cellulari...; Nuovo pacchetto sicurezza: scudo penale, stretta su coltelli, arresti in flagranza differita. Decreto sicurezza, cosa cambia: i pm possono decidere il rilascio immediato dopo il fermo preventivo e arriva la stretta sui coltelli«Per incrementare le tutele per i cittadini e anche per le Forze di polizia, il pubblico ministero, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa ... ilmessaggero.it Migranti, blocco navale se c’è allerta terrorismo: in Cdm arriva la strettaNuovo giro, altra stretta sulla sicurezza. L’appuntamento è per domattina a Palazzo Chigi. Il menù informale, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, prevede: ... ilgazzettino.it Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Arriva la stretta sui migranti Espulsioni più facili e veloci, ricongiungimenti familiari più difficili. E c’è il blocco navale fino a sei mesi in situazione di emergenza. «Chi è a bordo di imbarcazioni sottoposte all’interdizione può es - facebook.com facebook Sicurezza, arriva la stretta del governo. Meloni: "Stop a gruppi violenti in piazza" x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.