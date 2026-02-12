Arne Slot saluta l' incredibile Salah e loda la vittoria molto importante a Sunderland

Arne Slot ha festeggiato la vittoria del Liverpool contro il Sunderland, definendola “molto importante”. Il tecnico olandese ha anche elogiato Mohamed Salah, chiamandolo “incredibile”. I Reds continuano a lottare per un posto in Champions League.

2026-02-12 01:16:00 Il web non parla d’altro: Il tecnico del Liverpool Arne Slot ha affermato che la vittoria della sua squadra sul Sunderland è stata “molto importante” mentre i Reds continuano la loro ricerca per qualificarsi per la Champions League. Gli ospiti hanno effettuato il viaggio dal Merseyside al nord-est e hanno affrontato una squadra dei Black Cats che era imbattuta in casa in Premier League. Ma questo non è stato un problema per i campioni in carica, che hanno lasciato i tre punti grazie al colpo di testa deviato di Virgil van Dijk. È stata una partita in cui il Liverpool è stato in vantaggio per la maggior parte della partita, anche se il Sunderland ha avuto una manciata di occasioni per prendere qualcosa dalla partita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Alisson ha espresso pubblicamente il suo sostegno ad Arne Slot, mentre il Liverpool affronta le conseguenze della ricaduta di Mohamed Salah.

