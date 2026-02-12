Arisa annuncia i primi due concerti del 2026 i biglietti

Arisa ha annunciato i primi due concerti del 2026, dove si esibirà portando dal vivo i suoi successi e il nuovo brano sanremese. I biglietti sono già disponibili e l’artista promette uno spettacolo ricco di energia e emozioni.

Arisa annuncia i primi due concerti del 2026 in cui porterà dal vivo i suoi successi e il nuovo brano sanremese. In attesa di vederla sul palco del Festival di Sanremo 2026 con Magica favola, Arisa annuncia Arisa – Live Premiere, i primi due appuntamenti dal vivo che la vedranno protagonista il 22 maggio a Roma al Teatro Brancaccio e il 29 maggio a Milano al Teatro Lirico a cui si aggiungeranno altre sorprese. I biglietti saranno disponibili da giovedì 12 febbraio alle ore 11:00. Prodotti e organizzati da Friends & Partners, i due live riportano Arisa in una dimensione intima ed emozionante, pensata per offrire al pubblico un'esperienza speciale e ravvicinata.

