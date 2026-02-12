Arianna Fontana quattro gare per altre 4 medaglie con l' obiettivo record

Arianna Fontana torna in gara a Pechino con l’obiettivo di conquistare altre medaglie. Dopo aver vinto l’oro nella staffetta a squadre, ora punta a salire ancora sul podio in quattro finali. La campionessa italiana ha già portato a casa 12 medaglie in sei Olimpiadi e non si ferma: vuole di più.

Sosteneva che l’obiettivo per Milano Cortina 2026, suoi sesti Giochi consecutivi, sarebbe stato centrare tutte le finali possibili (cinque) e, a quel punto, giocarsela. La prima, dopo esserci arrivata, se l’è giocata benissimo. Come meglio non avrebbe potuto. Arianna Fontana, insieme ai compagni - Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Elisa Confortola, più Luca Spechnhauser e Chiara Betti, in pista tra quarti e semifinali - è la nuova campionessa olimpica della staffetta mista. L’oro è arrivato al termine di tre turni condotti e gestiti alla perfezione. Suo, in finale, in uscita da una curva, il sorpasso decisivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Arianna Fontana si prepara per le Olimpiadi, con l’obiettivo di arrivare in finale in cinque gare.

Il presidente Sergio Mattarella ha chiamato Arianna Fontana per congratularsi dopo la vittoria nella staffetta mista di short track.

