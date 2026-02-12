Arianna Fontana quattro gare per altre 4 medaglie con l' obiettivo record
Arianna Fontana torna in gara a Pechino con l’obiettivo di conquistare altre medaglie. Dopo aver vinto l’oro nella staffetta a squadre, ora punta a salire ancora sul podio in quattro finali. La campionessa italiana ha già portato a casa 12 medaglie in sei Olimpiadi e non si ferma: vuole di più.
Sosteneva che l’obiettivo per Milano Cortina 2026, suoi sesti Giochi consecutivi, sarebbe stato centrare tutte le finali possibili (cinque) e, a quel punto, giocarsela. La prima, dopo esserci arrivata, se l’è giocata benissimo. Come meglio non avrebbe potuto. Arianna Fontana, insieme ai compagni - Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Elisa Confortola, più Luca Spechnhauser e Chiara Betti, in pista tra quarti e semifinali - è la nuova campionessa olimpica della staffetta mista. L’oro è arrivato al termine di tre turni condotti e gestiti alla perfezione. Suo, in finale, in uscita da una curva, il sorpasso decisivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Arianna Fontana
Arianna Fontana: "L'obiettivo è arrivare finale in 5 gare. I miei ultimi Giochi? Non so..."
Arianna Fontana si prepara per le Olimpiadi, con l’obiettivo di arrivare in finale in cinque gare.
Olimpiadi, Mattarella telefona ad Arianna Fontana: «Formidabile, per le altre gare non dico nulla…». Cosa ha risposto l’atleta – Il video
Il presidente Sergio Mattarella ha chiamato Arianna Fontana per congratularsi dopo la vittoria nella staffetta mista di short track.
Ultime notizie su Arianna Fontana
Argomenti discussi: Arianna Fontana a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di short track; La Valtellina alle Olimpiadi di Milano-Cortina: Arianna Fontana; La cronaca dei Giochi olimpici invernali del 10 febbraio 2026; Milano Cortina 2026, Italia oro nello short track misto e bronzo nel doppio misto curling.
Arianna Fontana, quattro gare per altre 4 medaglie con l'obiettivo recordL'oro nella staffetta a squadre porta Arianna a quota 12, in 6 Olimpiadi. E ha ancora 4 gare per arricchire il bottino. La famiglia sempre presente, le liti con la federazione e la vita tra Bormio e g ... gazzetta.it
Olimpiadi: le gare di oggi e il programma. In pista Francesca Lollobrigida e Arianna FontanaC on ancora negli occhi i bellissimi due ori conquistati ieri nello slittino, alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 di oggi 21 febbraio gli occhi sono tutti puntati sulle gare di Francesca Loll ... iodonna.it
Tutte le medaglie alle Olimpiadi dei nostri ragazzi meritano la stessa attenzione e importanza, a cominciare dalla straordinaria Arianna Fontana che ormai, in quanto a medaglie, gioca un campionato a parte. Ma quello che ha fatto oggi Federica Brignone vinc - facebook.com facebook
"Ho visto la gara, siete stati formidabili. Complimenti". Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si congratula con Arianna Fontana per l’oro azzurro nella staffetta mista di short track. A Cortina per assistere alle gare olimpiche, il capo dello Stato ha volut x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.