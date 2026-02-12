Arianna Fontana ha scritto un’altra pagina importante della sua carriera. La campionessa di short track ha eguagliato il record di Edoardo Mangiarotti, ritenuto uno dei più grandi atleti italiani di sempre. La Fontana ora condivide con lui il record di 66 ori vinti, un risultato che mette in luce la sua costanza e il suo talento nel tempo.

Arianna Fontana entra nella storia ed eguaglia il record di Edoardo Mangiarotti, che ha campeggiato nell’Olimpo dello sport italiano per ben 66 anni. Con la medaglia d’argento conquistata nei 500 metri di short track la campionessa azzurra ha eguagliato un primato storico: quello delle 13 medaglie olimpiche. Un traguardo che finora aveva centrato soltanto il formidabile schermidore di Renate che, tra il 1936 e il 1960, fu capace di conquistare 6 ori, 5 argenti e 2 bronzi (8 medaglie nella spada e 5 nel fioretto) nell’arco di 5 edizioni dei Giochi Olimpici. "Non sto pensando al record di Mangiarotti per ora" aveva assicurato Arianna Fontana, appena messa nel carniere la dodicesima medaglia olimpica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Arianna Fontana eguaglia Edoardo Mangiarotti: ecco chi era la leggenda della scherma italiana

Arianna Fontana conquista un argento nei 500 metri e raggiunge un record che la mette pari a Edoardo Mangiarotti.

Arianna Fontana si avvicina a Edoardo Mangiarotti in classifica, diventando l'italiana con più medaglie olimpiche.

