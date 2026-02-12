Arianna Fontana conquista un’altra medaglia alle Olimpiadi e raggiunge le 13, eguagliando il record di Mangiarotti. A 35 anni, la campionessa di Sondrio ha fatto qualcosa di unico, dimostrando che anche a questa età si può ancora lasciare il segno. La sua carriera, iniziata quasi per caso vent’anni fa, si chiude nel modo più romantico, con un’altra vittoria che la consacra tra le leggende dello sport italiano.

Sondrio, 12 febbraio 2026 – Da Torino a Milano. Dall’Italia all’Italia. La caccia al record azzurro di medaglie olimpiche, partita senza saperlo vent’anni fa, per Arianna Fontana si chiude nel modo più romantico. Sul rink casalingo della Milano Ice Skating Arena -dove pochi giorni fa aveva conquistato l’oro nella staffetta mista- la 35enne sondriese vince un altro splendido argento nello short track 500 metri e raggiunge il primato fino ad oggi appartenuto in Italia solo allo schermidore Edoardo Mangiarotti: 13 medaglie olimpiche in bacheca. Nessuno come loro, nessuno come lei. La nazionale canadese di hockey lascia il villaggio olimpico per un hotel di lusso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arianna Fontana, è la dolce notte del record. Altra medaglia alle Olimpiadi, sono 13: eguagliato Mangiarotti. “Fatto qualcosa di unico, a 35 anni non è facile”

Approfondimenti su Arianna Fontana

Arianna Fontana aggiunge un’altra medaglia alle Olimpiadi e raggiunge quota 13, eguagliando il record di Mangiarotti.

Arianna Fontana conquista un’altra medaglia alle Olimpiadi di Milano, eguagliando il record di Mangiarotti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Arianna Fontana

Argomenti discussi: Arianna Fontana, chi è la portabandiera italiana alla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026; Milano Cortina 2026. Chi è Arianna Fontana, la Freccia bionda dello short track mondiale; Arianna Fontana a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di short track; Arianna Fontana eguaglia Mangiarotti: tutti i record battuti e quelli nel mirino.

Arianna Fontana nella leggenda: vince l'agento nei 500 metri di short track e raggiungere Mangiarotti a 13 medaglie olimpicheIl record tanto atteso è arrivato. Dopo l’oro nella staffetta mista, Arianna Fontana si prende pure la medaglia d’argento nei 500 metri donne di short track ... ilmattino.it

Arianna Fontana, è la dolce notte del record. Altra medaglia alle Olimpiadi, sono 13: eguagliato MangiarottiAi Giochi casalinghi di Milano-Cortina la 35enne sondriese è meravigliosa seconda nei 500 metri dello short track. Per lei è il tredicesimo podio a cinque cerchi: le porte dell’olimpo azzurro si spala ... ilgiorno.it